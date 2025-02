Lanazione.it - Ha disarmato il figlio in un’alba tragica: femminicidio di Rufina, cosa è accaduto

(Firenze), 8 febbraio 2025 – Ha sentito rumori nell’appartamento del, si è insospettito e si è fatto aprire scoprendo l’orrore. Il padre di Lorenzo Innocenti, 37 anni, autore deldella compagna Eleonora Guidi, 34, hailnelle fasi concitate della tragedia. Erano le sette più o meno quando ha sentito il trambusto e ha suonato alla porta. Innocenti gli ha aperto: aveva il coltello in mano ed era sporco di sangue. L’uomo, che vive nello stesso palazzo del, è riuscito a disarmare il 37enne, che poi si è diretto verso un ballatoio. Intuendovoleva fare, il padre ha cercato di fermarlo. All’inizio ci è riuscito, ma poi ilè fuggito di nuovo lanciandosi da circa tre metri. Giovane madre uccisa a coltellate: il bambino era in casa nei momenti della tragedia E’ caduto sbattendo violentemente la testa e per questo adesso è ricoverato all’ospedale di Careggi in gravi condizioni.