Quotidiano.net - Guido Crosetto: "Nessuna guerra tra corpi dello Stato, necessari tavoli di pace"

"Mi auguro che non ci siano mai scontri all'interno deie tra i, così come tra poteri. Ho detto pochi giorni fa che auspico dei grandidi. Non è che ci sia unain corso, non credo ci sia, ma penso che sia utile stemperare gli animi". Lo ha detto il ministro della Difesa, a margine del Giubileo delle Forze Armate a piazza del Popolo a Roma rispondendo, in merito alle parole di Salvini sullo scontro tra gli 007, e tra il Dis e la magistratura.