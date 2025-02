Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Prisoners, Sabato 8 Febbraio 2025

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,, un intenso thriller diretto da Denis Villeneuve con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Durante il Giorno del Ringraziamento, due bambine scompaiono senza lasciare traccia. Quando la polizia, nonostante gli sforzi, non riesce a ottenere risultati concreti, il padre di una delle piccole decide di indagare da solo, intraprendendo un percorso disperato e carico di tensione. Un film denso di suspense che esplora i limiti della giustizia e della vendetta. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Il traditore, un biopic diretto da Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di Cosa Nostra.