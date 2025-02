Lanazione.it - Gubbio, diminuisce la popolazione. Pochi nati: c’è la crisi demografica

L’arrivo del 2025 offre anche la possibilità di guardare ai numeri dell’anno passato, con gli aggiornamenti per i dati demografici dei residenti nel comune di, a cura dell’ufficio anagrafe comunale. Partendo dal dato più significativo, ovvero quello dellaresidente, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre dello stesso anno è passata da 30.569 (dui cui 1960 stranieri) a 30.438 (di cui 1982 stranieri). Crescono gli stranieri mail totale, con una variazione di 131 residenti che conferma il trend degli anni passati (-156 nel 2022 e -134 nel 2023) e che può essere spiegata da altri dati. Su tutti spicca il rapporto trae morti: al netto di 147(di cui 8 stranieri), ci sono stati 389 morti (di cui 8 stranieri). A questo vanno integrati gli emigrati in altri comuni, 246, gli emigrati all’estero che sono stati 52 e anche i cancellati per altri motivi, 43 in totale.