Guasto sulla linea Alta Velocità Bologna-Firenze, ritardi fino a 2 ore

Untrapoco dopo le 9 di sabato 8 febbraio sta facendo accumularesui treni in transito in quella tratta. Trenitalia fa sapere che è stato riscontrato un inconveniente tecnico, sul quale è al lavoro il personale ed è in fase di risoluzione. Il problema si sarebbe verificato sui binari sotterranei dell’che collegano il capoluogo emiliano a quello toscano, rendendo necessario il passaggio dei convogli in superficie con ripercussioni sul traffico e maggiori tempi di percorrenza. I lavori di ripristino hanno permesso la graduale ripresa della circolazione intorno alle 11: «I treniche hanno superato il tratto, coinvolti nel precedente rallentamento della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenzaa 65 minuti e fermato aCentrale Superficie anzichéCentrale AV», si legge nella nota dell’azienda.