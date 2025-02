Quifinanza.it - Guasto alla stazione di Bologna, alta velocità bloccata, ritardi di quasi 2 ore

Una un deviatoio vicinosotterranea dista causandosu tutta la linea dell’italiana. Alcuni treni sono rimasti bloccati sulle linee accumulandodi2 ore, mentre altri hanno dovuto subire deviazioni mentre i tecnici di Rfi riparavano il tratto interessato dal problema tecnico.L’intervento è stato completato prima delle 11:00, ma diversi convogli, soprattutto in direzione sud sulla linea Milano-Napoli, sono segnalati in ritardo. Si tratta del secondoin due giorni per la Rete ferroviaria italiana, dopo quello di Milano del 7 febbraio. In generale, nell’ultimo periodo si stanno verificando molti problemi alle ferrovie.Tutti iall’causati dalIl sito di Trenitalia segnala che ilverificatosi attorno alle 9:00 dell’8 febbraio è stato completamente risolto, ma diversi treni viaggiano con un ritardo superiore a 60 minuti.