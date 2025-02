Ilmessaggero.it - Guardia giurata uccide il ladro, il quartiere di Roma si schiera con Antonio Micarelli. La figlia: «Papà coraggioso»

Leggi su Ilmessaggero.it

è stato, non ho avuto ancora modo di parlare con lui né con mia madre ma in base a quanto ho saputo mi sento di dire questo. Non si è girato.