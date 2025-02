Iltempo.it - Gualtieri e Anpi assenti per Porzûs: così la sinistra cancella il Ricordo

Si fa presto a dire «memoria condivisa»: la cerimonia di inaugurazione della targa dedicata alle vittime dell'eccidio diche si è tenuta ieri a Roma si ricorderà soprattutto per le assenze «eccellenti». Era un evento storico ma il sindaco Robertonon c'era. La città «medaglia d'oro della Resistenza», che riconosce l'altra faccia di una guerra civile consumata all'interno della brigate partigiane, una lotta intestina fra le formazioni garibaldine e la divisione Osoppo. Una pagina sanguinosa, scomoda da sfogliare, pagina che risale all'inverno del 1945 oggetto per molti anni di un'amnesia collettiva della. Un altro caso di «memoria oscurata» è quello del senatore di FdI Roberto Menia che sta per cominciare un tour nelle scuole per presentare un suo libro dedicato alle Foibe e ai tragici avvenimenti del fronte orientale.