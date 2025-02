Lanazione.it - Gravemente ferito da un petardo che gli esplode in mano. Lo aveva raccolto da terra

Arezzo, 8 febbraio 2025 – Non è stato un incidente. Quelche gli è scoppiato innon loaccesso lui. Se lo è ritrovato davanti il garage di casa: lo ha preso inper spostarlo ma quando lo ha toccato è esploso. Ha riportato una ferita gravissima alla, ha perso molto sangue e anche altre parti del braccio non sono state risparmiare. Per lui è necessario il ricovero al Careggi di Firenze, dove è arrivato in gravissime condizioni. I contorni della vicenda adesso sono più chiari. Quel che sembrava il risultato dell’imprudenza in verità si è rivelato tutt’altro. O meglio: imprudenza c’è stata ma non da parte della vittima. Qualcuno ha lanciato un, uno di quelli che si trova in commercio, anche se si tratta di un esplosivo non proprio soft. I fatti sono quelli di venerdì sera.