Quicomo.it - Grande spavento a Fino Mornasco per auto ribaltata: due feriti di 18 e 20 anni

Leggi su Quicomo.it

Incidente aoggi sabato 8 febbraio in via Valle Mulini intorno alle 15.45. A bordo due persone di 18 e 20. Nonostante ilsono stati trasportati all'ospedale fortunatamente solo con lievi.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Cantù per la messa.