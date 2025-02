Grande Fratello Yulia interviene | costretta ad agire per vie legali

Leggi su 361magazine.com

Bruschia procedere per viedopo le nuove critiche. Ecco le sue paroleBruschi tra un commento ed una critica sta iniziando a prendere seri provvedimenti per tutelarsi e proteggersi. L’ex concorrente del reality show ha dovuto abbandonare il gioco nel bel mezzo della sua avventura per una causa legale che dovrà affrontare col suo ex fidanzato.nonostante sia uscita dalla Casa continua ad esporsi su quanto sta accadendo e continua soprattutto a sostenere il suo amato Giglio, che con i denti e con le unghie sta arrivando quasi al traguardo finale.Leggi anche, Javier commenta la notte d’amore con Helena: com’è andataLa confessione dell’ex gieffinanelle ultime ore con una stories condivisa sul suo profilo Instagram ha rotto il silenzio placando le critiche.