Tvzap.it - “Grande Fratello”, scoppia la lite tra Shaila e Lorenzo: cos’è successo

Leggi su Tvzap.it

News Tv.”. Sono una delle coppie più discusse nella storia del reality show. La loro storia d’amore è fatta di alti e bassi. Anche nelle ultime ore,hanno fatto parlare di loro. I due, infatti, hanno avuto una discussione nella casa più spiata d’Italia. (Continua.)Leggi anche: “”,nella notte traLeggi anche: Chi èGatta, tutto sulla ex velina di “Striscia la Notizia”La storia d’amore traal “Gatta eSpolverato sono una delle coppie nate nell’attuale edizione del ““. I due hanno iniziato a conoscersi sin dall’inizio del reality show, ma la passione èta solo dopo un viaggio in Spagna. I due, infatti, sono stati scelti dal pubblico per trascorrere alcuni giorni nella casa del “Gran Hermano”, versione spagnola del “”.