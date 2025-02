361magazine.com - Grande Fratello, l’accusa di Zeudi contro Javier

Leggi su 361magazine.com

, dopo il triangolo amorosocontinua ad attaccare Helena e. Cosa ha dettoil pallavolistacontinua a sparlare di Helena e. In casa Shaila e Lorenzo sembrano rosicare per via della neo coppia che ha ottenuto il primo blocco in puntata. Ma non sono i soli. Infatti la Miss delusa da Helena esta tentando di giocarsi una chance per creare delle dinamiche in casa, dopo il triangolo amoroso fallito. La Miss ha affermato dietro le spalle dei due gieffini che a “sedurla” sarebbe stata prima la modella e poi il pallavolista.Lo ha fatto ieri parlando con Mariavittoria e Iago ribadendo come sia stata Helena a flirtare con lei già dalla prima sera. E che sarebbe stata lei a rifiutare le avances della modella. La stessa cosa l’ha insinuata sul gieffino.