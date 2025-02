Isaechia.it - Grande Fratello, Javier commenta la prima notte con Helena: “È stato bello fare l’amore con te, anche se…”

Leggi su Isaechia.it

Martinez edPrestes hanno trascorso una dolcissimad’amore insieme.La nuova coppia della Casa delnonostante l’imbarazzo delle telecamere ha consumato un rapporto sessuale, come il popolo social aveva già notato, dopo aver avvila carta di un profilattico vicino al letto.Al loro risveglio,edhanato il momento vissuto.Le parole del pallavolista argentino:Non sono possessivo, non lo sono mai. Èse eravamo un po’ imbarazzati. Il contesto e le telecamere non erano il massimo però penso che sia normale.Dal punto di vista fisico noi due ci stiamo conoscendo ora, ma tu devi sentirti molto libera. Ci sta che dormiamo insieme, secondo me saranno più le volte che dormiremo insieme. Però, se vuoi dormire con Amanda unaio non mi offendo, tu non devi mai farti problemi con me, perché io non sono un uomo che si offende.