361magazine.com - Grande Fratello, Javier commenta la notte d’amore con Helena: com’è andata

Leggi su 361magazine.com

Martinez rivela inaspettatamentelaconPrestesMartinez edPrestes hanno trascorso una meravigliosaromantica in suite. La coppia dopo aver passato l’interaad amarsi profondamente si sono esposti rivelando come si sono sentiti.Leggi anchedeluso da un gesto di Chiara. La confessioneEccocon la modellaStando a quanto riporta Biccy.it, il pallavolista argentino ha detto: “Da questo punto di vista fisico noi due ci stiamo conoscendo ora, ma tu devi sentirti molto libera. Ci sta che dormiamo insieme, secondo me saranno più le volte che dormiremo insieme. Però se vuoi dormire con Amanda unaio non mi offendo, tu non devi mai farti problemi con me, perché io non sono un uomo che si offende.