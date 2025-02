Tvzap.it - “Grande Fratello”, brutta notizia per Stefania: cosa sta succedendo

News tv. “”,persta– Giovedì 6 febbraio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio, come sempre, c’erano Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. E poi Rebecca Staffelli che raccoglie i commenti dei telespettatori. Una diretta che ha riservato parecchie sorprese tra eliminazioni, confronti e nuove nomination. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, retroscena choc su Shaila e Lorenzo: come vogliono eliminarliLeggi anche: “”, Signorini rivela la data della finale“”,perstaNella puntata di giovedì 6 febbraio del, un altro concorrente ha dovuto dire addio alla Casa più spiata d’Italia.