Tvzap.it - “Grande Fratello”, Amanda parla con Helena dopo la notte trascorsa con Javier: cosa le rivela (VIDEO)

News Tv. Alè scoppiata la passione tra. I due, che si sono ritrovati da pochi giorni, hanno potuto trascorrere unada soli in tugurio grazie alla prova vinta dalla modella in piscina durante l’ultima puntata. I due ne hanno approfittato per approfondire la conoscenza, lontani dagli occhi indiscreti degli altri inquilini. La serata è iniziata con una bella cena a base di sushi.hanno trascorso lainsieme tra chiacchiere, sguardi intensi e momenti di intimità: il giornopoi il concorrente delhato com’è stato laprima ad. (Continuale foto)Leggi anche: Maria De Filippi, ospiti importanti a “C’è posta per te”: nessuno se lo aspettavaLeggi anche: “”, brutta notizia per Stefania:sta succedendo“”, scoppia la passione traedNel corso delle ultime settimane, all’interno della casa del, l’avvicinamento traè stato al centro dell’attenzione.