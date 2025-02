Dayitalianews.com - Grande festa in provincia di Latina per i 100 anni di nonna Giuseppina

a Cori per il centesimo compleanno diLucarelli. La comunità si è riunita per celebrare questo straordinario traguardo, con una giornata speciale dedicata alla festeggiata. Tra parenti, amici e cittadini, non è mancata la presenza dell’amministrazione comunale, che ha voluto rendere omaggio alla signoracon un gesto simbolico.La targa del Comune per un compleanno specialeCome da tradizione, il sindaco Mauro De Lillis ha partecipato ai festeggiamenti, consegnando alla centenaria una targa commemorativa in riconoscimento della sua lunga vita e dell’importante contributo alla comunità.«Dall’amministrazione comunale tutta e dalla comunità di Cori – afferma il sindaco – tanti auguri alla signoraLucarelli per i suoi 100. Gli anziani di Cori e Giulianello rappresentano un enorme patrimonio di valori umani, culturali e civili, fondamentali per le nuove generazioni.