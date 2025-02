Notizie.com - Gorizia-Nova Gorica, Sergio Mattarella sottolinea: “Questa è la dimostrazione che si può scegliere”

Il presidente della Repubblica,Mattarela, si è soffermato sul casondo comesia lache si puòla cooperazione.: “è lache si può” (ANSA) Notizie.comLa cerimonia per la prima capitale europea della cultura transfrontaliera ha aperto le porte ache era presente al fianco della presidente della Repubblica slovena Natasa Pirc Musar. L’obiettivo è dimostrare che anche persone di due paesi differenti possano coesistere in un periodo fatto di guerre e sofferenza proprio per motivi legati ai confini come stiamo vedendo in Ucraina e sulla striscia di Gaza.ha pronunciato parole di grande distensione e apertura a situazioni come: “In un mondo caratterizzato da crescenti conflitti e tensioni, dall’abbandono della cooperazione come elemento fondante della vita internazionale, Italia e Slovenia hanno dimostrato che è possibilela strada della cooperazione”.