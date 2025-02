Oasport.it - Golf: Thomas Detry tenta la fuga a metà Phoenix Open

Non ancora terminato nella notte il secondo giro al WM, ma l’oscurità ha lasciato in eredità una situazione di classifica che difficilmente cambierà, salvo qualcosa di minimale in zona top ten e un taglio o meno. Cioò che conta al TPC Scottsdale è che al comando ci sia un ottimo: il belga, dopo il 66 di ieri, risale di tre posti e guarda tutti dall’alto in basso con un 64 e lo score totale di -12, con il quale va a caccia della prima vittoria sul PGA Tour senza mai esser riuscito a trionfare sul circuito europeo.Alle sue spalle l’accoppiata formata da Alex Smalley e Michael Kim. Soprattutto l’originario di Seul (ma cresciuto a San Diego) si rende protagonista di un gran giro, il migliore della giornata, in 63, fatto che gli permette di recuperare 25 posizioni e di collocarsi a -10.