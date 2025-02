Bergamonews.it - Goggia delude anche in discesa libera: fuori dalla top 10 a 2 secondi dalla prima

Saalbach. Il mondiale di sci resta una chimera per Sofia, che dopo aver mancato il podio nel Super G di giovedì non riesce a brillare nemmeno nelladi sabato 8 febbraio, chiudendo lontanatop 10 a 2di distacco da Breezy Johnson, trionfatrice di giornata.La bergamasca è scesa con il pettorale 12 ed era tra le grandi favorite, ma la sua gara non è mai decollata. In ogni parziale ha accumulato ritardo su ritardo, senza riuscire a prendere la solita velocità e senza forzare le linee. Un accumulo costante di tempo che ha toccato quota 1”97 al traguardo, dove ha allargato le braccia sconsolata.Rai Sport riporta che dopo la caduta di ieriha avuto conseguenze a livello fisico un’iperestensione del ginocchio che l’ha rallentata e reso necessaria stamattina un’iniezionedella gara.