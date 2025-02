Game-experience.it - God of War, è in arrivo un nuovo gioco ambientato in Grecia, secondo un noto insider

Un grande ritorno potrebbe attendere i fan di God of War:un, Sony e Santa Monica Studio starebbero lavorando ad undella serie,nuovamente inTom Henderso, il titolo in questione vedrebbe protagonista un giovane Kratos, prima degli eventi della saga nordica, suggerendo un prequel o un reboot del franchise.Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le voci si stanno moltiplicando e potrebbero trovare riscontro già nel prossimo State of Play. Come abbiamo accennato poco sopra, l’indiscrezione proviene da Tom Henderson, giornalista diGaming, che durante il suo podcast ha rivelato di aver ricevuto informazioni su un ritorno alle origini della serie.l’, il progetto potrebbe essere un titolo completamenteoppure un remake/remaster dei capitoli classici.