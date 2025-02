Go2025 Mattarella | Nova Gorica e Gorizia un segno di speranza per Ue

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 8 feb. (askanews) – “sono undiin un continente ferito dal ritorno tragico della guerra e sfidato da impetuosi mutamenti”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio per i giornali del Gruppo Nem. Oggi il Capo dello Stato sarà aper l’inaugurazione della Capitale europea della cultura, con la slovena. E’ “la– spiega– che l’Europa continui a essere fedele a sé stessa, alle ragioni di pace che l’hanno voluta, ai grandi ideali di umanità, di democrazia, di eguaglianza di diritti, di solidarietà che costituiscono le fondamenta della sua civiltà. L’umanesimo che dell’Europa è la lingua con la quale può dialogare nel mondo anche in questo cambiamento d’epoca”. Il Presidente della Repubblica sottolinea che questa Capitale europea “afferma la cultura oltre i confini, che ne riconosce l’universalità.