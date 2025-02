Sport.quotidiano.net - Gli ultimi risultati. Campionati regionali. Brilla l’Atletica Prato

Medaglie e piazzamenti di vertice, in varie discipline. E’ il bilancio che può tracciare, con i pratesi che si sono misurati in competizioni svoltesi in tutta la Toscana (e non solo). Le soddisfazioni maggiori sono arrivate dai: Margherita Lapi ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo ed il conseguente titolo di campionessa toscana facendo registrare un personale di 5.23 metri. La compagna di squadra Delia Mongatti ha invece agguantato una medaglia d’argento nel salto triplo, con una performance da 11.20 metri (conquistando l’accesso aiitaliani "allievi"). Luisa Rizzo ha dominato nel lancio del martello, vincendo con 34.06 metri, e ha chiuso con un argento nel lancio del disco. Seconda piazza anche per Elbenezar Renzar Ogemo nel salto con l’asta, mentre Gabriele Mottilo ha chiuso quinto nel salto triplo.