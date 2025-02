Cesenatoday.it - Gli sponsor cesenati, le centinaia di comparse allo stadio e l'arresto a Mosca: Paganelli racconta 'Tornando ad Est'

“Un mestiere che è anche una malattia”. Così Maurizioha esordito nella sua coinvolgente testimonianza per i soci per Rotary Club Cesena condotto in questa annata dall’ingegner Norberto Fantini. Il riferimento è al suo appassionato ruolo di produttore cinematografico delle due pellicole.