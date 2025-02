Quotidiano.net - Gli sconti infiniti di Poltronesofà . L’Antitrust avvia un’istruttoria: "Le pubblicità ingannano i clienti"

Le promozioni diconfondono i consumatori. Perché nelle campagne promozionali diffuse attraverso tv, radio, social media e internet la società non indica correttamente glipubblicizzati. Visto che i prezzi di partenza (i cosiddetti "prezzi pieni") non vengono mai applicati. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato apresull’azienda nata a Reggio Emilia, svolgendo anche un’ispezione presso la sede di Villanova di Forlì con l’ausilio della Guardia di Finanza. Con la tecnica deglia termine ("Termina domenica"),secondoinduce il consumatore ad acquistare i divani in promozione e ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso. L’ISTRUTTORIA L’azienda di Renzo Ricci è cresciuta negli anni proprio grazie alla comunicazione.