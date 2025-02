Gli allenatori impegnati nei playoff di Champions indossano degli orologi a dir poco pazzeschi

Leggi su Gqitalia.it

Che piaccia o non piaccia, il nuovo forma dellaLeague, con 36 squadre inserite in un unico grande girone, ha dato ai club la possibilità di misurarsi contro un maggior numero di avversari e ai tifosi l’opportunità di vedere le squadre migliori affrontarsi più spesso già nella prima fase della competizione. A questo punto del torneo, mentre 8 grandi club sono già automaticamente qualificati (tra cui l’Inter di Simone Inzaghi), altre 16 squadre si affronteranno ai. Una fase delicata, in cui tutti sono chiamati a dare il massimo per offrire grande spettacolo e, allo stesso tempo, per cercare di strappare un biglietto per gli ottavi di finale.Un ruolo chiave lo avranno senz’altro gli. Personalità forti e dal grande carisma, con una marcia in più. E loro ce l’hanno al polso.