Giulio Cesare divo di Roma. Le Idi di marzo diventano uno show multimediale

Grazie ad un innovativo progettodella Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali diCapitale il luogo dove fu assassinatosarà finalmente valorizzato. Idealmente si partirà dal «Tu quoque, Brute, fili mi?», ovvero «anche tu, Bruto, figlio mio?», le parole ormai leggendarie che, secondo la tradizione,prima di morire avrebbe rivolto a Marco Bruto riconoscendolo tra i suoi assassini. E nonostantesia senza dubbio una delle figure più decisive dellaantica, non molti sanno qual è il luogo preciso in cui fu consumato uno dei delitti più famosi della storia. La celebre seduta delle Idi di(il 15 del mese) del 44 a.C. in cui venne ucciso ebbe luogo nella Curia di Pompeo, una grande aula rettangolare dove si riuniva sporadicamente il Senato.