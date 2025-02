Dilei.it - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi: l’indiscrezione

si sono conosciuti sotto i riflettori della casa del Grande Fratello, a cui entrambi hanno partecipato nell’edizione del 2020. La convivenza forzata nel loft di Cinecittà ha fatto sbocciare il loro amore e, da allora, i due non si sono mai persi di vista, anche se per un breve periodo avevano svelato ai loro tanti sostenitori di aver separato le loro strade. Ma l’amore tra di loro ha trionfato e, di recente, i due ex gieffini sono diventati genitori del piccolo Kian.Ma, secondo le ultime indiscrezioni, la coppia potrebbe benanche convolare a giuste nozze. Il lieto evento, infatti, dovrebbe aver luogo entro la fine del 2025., nozze in arrivosono una delle coppie più amate tra quelle che, negli anni, si sono formate nella casa del Grande Fratello.