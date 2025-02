Sport.quotidiano.net - Girone B. Missione salvezza per il Milan Futuro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il mercato è finito - con tanti rinforzi mirati e anche diversi addii - e ora per ilè tempo di far parlare solo il campo. Oggi alle 15 a Solbiate Arno, i rossoneri ospitano la Lucchese, in quello che è il secondo scontroconsecutivo dopo la sfida vinta sabato scorso contro la Spal. L’obiettivo, scontato ma fondamentale, è vincere per tenersi il più vicino possibile al quindicesimo posto del Campobasso (distante ora cinque punti), l’ultimo valido per unasenza passare dai playout. Una sconfitta viceversa farebbe malissimo alla classifica e metterebbe di nuovo in dubbio la posizione di Bonera sulla panchina rossonera. Per quanto riguarda la formazione, solite scelte quasi obbligate per ilconsiderando che oggi giocano anche la Primavera e la prima squadra.