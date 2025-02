Lanazione.it - Giovane madre uccisa a coltellate: il bambino era in casa nei momenti della tragedia

Rufina (Firenze), 8 febbraio 2025 – Una vicenda gravissima, un femminicidio che ripropone una volta di più il temaviolenza sulle donne. Eleonora Guidi, 34 anni, è statadal compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, adesso grave in ospedale dopo essersi lanciato dalla finestra dopo il delitto. Unache sconvolge la Rufina, ancor di più perché la coppia ha undi due anni che era inquando, all’alba, intorno alle 7.30, è stato dato l'allarme. I contornivicenda sono da chiarire. La pm che coordina le indagini, Ornella Galeotti, ha sentito la nonna del piccolo in caserma dai carabinieri. Ilè stato portato via dall’abitazione in tarda mattinata. Nell'appartamento, in via Cesare Pavese nel comuneRufina, hanno svolto i rilievi i carabinierisezione Scientifica.