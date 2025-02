Sololaroma.it - Giostra del gol Atalanta, poker di Retegui: Verona schiantato 5-0

Così come in generale il 2025, anche il febbraio dell’non era di certo iniziato nel migliore dei modi, con un pareggio casalingo contro il Torino e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, a testimonianza del momento non semplice della Dea. Serviva dare una scossa e fornire risposte e la formazione di Gasperini non si è fatta pregare, annientando 5-0 ilnel match della ventiquattresima giornata di Serie A.Protagonista assoluto dalla gara è stato Mateo, autore di unche lo lancia solidamente in testa alla classifica marcatori, rispondendo di forza alla doppietta di Kean contro l’Inter.che sale a quota 50 punti, ad una sola lunghezza proprio dai meneghini, mentre ilsubisce un brutto stop interno – preventivabile prima del match ma non in queste dimensioni – che andrà assorbito immediatamente per evitare strascichi nella corsa alla salvezza.