Giorno Onore a Budapestsfilano neonazi

20.56 Gruppi di estrema destra europei riuniti a Budapest, come ogni anno, per il cosiddetto 'dell'' per commemorare le truppe ungheresi e naziste morte nel 1945 durante l'assedio dell'esercito sovietico. In passato l'evento ha scatenato violenze trasti e attivisti antifascisti: quest'anno massima allerta della polizia con droni, cani, veicoli speciali. Nel 2023 fu coinvolta negli scontri anti-nazi Ilaria Salis, arrestata e poi eletta all'Europarlamento.