Giorno del Ricordo vandalizzata la foiba di Basovizza a Trieste

ladia due giorni daldel, commemorazione dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. In mattinata sono apparse all’entrata delladelle scritte realizzate in lingua slava con vernice rossa, tra cui “Trst je nas” (“è nostra”) e “Smrt fašizmu sloboda narodom” (“Morte al fascismo, libertà al popolo”). Sono state avviate indagini dalle forze dell’ordine per risalire agli autori delle scritte, che saranno cancellate. La Russa: “Vile sfregio agesto di inaudita gravità”“Il vile sfregio alladiè un atto inaccettabile, un’offesa alla memoria e al dolore di un’intera comunità alla quale rivolgiamo un forte abbraccio. Vandalizzare in questo modo un luogo simbolo della tragedia delle Foibe e farlo a ridosso deldelnon è solo una vergognosa provocazione ma un gesto di inaudita gravità che non può e non deve restare impunito.