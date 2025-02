Lanazione.it - Giornata del ricordo, la cerimonia

Tante le iniziative promosse dal Comune in occasione del Giorno del, il prossimo 10 febbraio. Per non dimenticare le vittime delle Foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata, sono in programma appuntamenti organizzati dal Comune con il patrocinio della Provincia. Si comincerà lunedì alle 9.15 con una corona alla lapide alla colonia Vercelli, ex campo profughi, in viale Galilei a Marina, dove trovarono accoglienza oltre 1200 famiglie negli anni tra il 1943 e il 1954, provenienti da Zara e da Fiume. Il consiglio comunale straordinario si terrà alle 11.30 nella ai palazzo civico. Dopo i saluti istituzionali del presidente del consiglio Cristiano Bottici e della sindaca Serena Arrighi, la seduta a cui parteciperanno anche Francesco Ostrogovich in rappresentanza dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Massa Carrara, l’Anpi e le autorità civili e militari.