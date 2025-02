Ilfattoquotidiano.it - “Giorgia Meloni non è il mio modello. Tanti uomini avrebbero lottato per i diritti più di lei”: la stoccata di Rose Villain prima di Sanremo

A poche ore dall’inizio del Festival di2025 arriva ladi. Intervistata da Repubblica la cantante, in gara con Fuorilegge, parla così della premier: “Penso che le donne in una posizione di comando in politica possano fare molto, figuriamoci. Ma credo che potevano essercicheper le donne e iumani molto più di lei. No, non è il mio“.L’anno scorsoha debuttato in gara all’Ariston piazzandosi al 23° posto, questo Festival spera sia “il sequel dell’altro, la vendetta. Amo da morire la canzone che porto, posso arrivare 24esima ma ho già vinto“. Sul palco la vedremo probabilmente sfoggiare nuovi look audaci, e a tal proposito osserva: “Sul palco mi piace sedurre e sentirmi donna, non sopporto quando sminuiscono il mio talento perché sono una bella ragazza, mi fa veramente incazzare.