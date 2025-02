Amica.it - Giorgia a Sanremo 2025, il tifo speciale di Emanuel Lo e del figlio Samuel

Leggi su Amica.it

? «Devono vincere i giovani, io ho già dato».non usa giri di parole per raccontare la sua presenza al Festival. «Il bello di avere un’altra età è vivere le cose in altro modo». Secondo i bookmaker c’è lei tra i favoriti della vittoria dell’evento musicale più famoso d’Italia. Eppure la star della musica, pur non nascondendo un pizzico di ansia, sembra vivere tutto con grande leggerezza. Il motivo? Probabilmente il fatto che nella sua vita privataha già vinto tutto. L’amore ventennale con il compagnoLo, infatti, è una storia ormai nota. E basta dare un’occhiata ai rispettivi profili social per vedere alcuni post di coppia che raccontano di un sentimento profondo.