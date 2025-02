Oasport.it - Ginnastica artistica, Giulia Perotti trascina la Libertas Vercelli alla vittoria in Serie A. Assenti le Fate

Laha vinto la prima tappa dellaA1 difemminile andata in scena al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia). La formazione piemontese ha conquistato il primo successo della sua storia recente nel massimo campionato italiano a squadre, imponendosi con il punteggio complessivo di 159.200 nella gara che ha aperto il quadriennio che ci condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e che ha tenuto a battesimo il nuovo codice dei punteggi.C’era grande attesa per la stellinasua prima uscita da senior dopo aver illuminato la scena agli ultimi Europei juniores. L’allieva di Enrico Pozzo e Federica Gatti si è letteralmente scatenata alle parallele asimmetriche (14.500, 6.0 il D Score) etrave (14.350, 6.0 la nota di partenza), ha mostrato una bella pulizia di esecuzione al volteggio (13.