Ginnastica artistica | a Montichiari al via la Serie A1 diretta Sportface TV

Leggi su Sportface.it

Prende il via il Campionato Nazionale diA1, A2 e B dimaschile e femminile “Trofeo San Carlo Veggy Good” e lo fa da. Anche nel 2025, è il comune in provincia di Brescia a ospitare la prima tappa del massimo circuito italiano, con un Pala-George già sold out da giorni. A organizzare l’evento, in programma venerdì 7 e sabato 8 febbraio, è la societàTreviolo della presidente Desiree Paola Castelli, grazie all’impegno dello staff guidato da Irene Castelli e Sergio Olivieri, con la collaborazione della Federazioned’Italia. Dopo la tappa bresciana che darà dunque il via ufficiale alla stagione agonistica, il calendario prevede gli appuntamenti di Ancona (7-8 marzo) e Desio (21-22 marzo), poi spazio alla Final Eight di Firenze (3-4 maggio).