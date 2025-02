Bergamonews.it - Gheppio rinchiuso in una gabbia in giardino, denunciato 50enne a Brembate

. Senza alcuna autorizzazione tenevainun falco. Dopo una segnalazione il Nucleo di Carabinieri Forestali Cites di Bergamo ha accertato che aundeteneva illegalmente un, falco tinnunculus, all’interno di unanel cortile di casa.Il rapace, in buone condizioni di salute, è stato sequestrato e affidato al più vicino centro recupero animali selvatici (Oasi Wwf Valpredina). Ilè statoalla Procura di Bergamo per il reato di furto venatorio. In corso accertamenti riguardo le modalità con le quali l’uomo è entrato in possesso dell’animale. In Italia ilè uniformemente distribuito dall’arco alpino fino alle estreme latitudini meridionali della Penisola; nidifica in rocce, alberi, edifici, a qualunque altezza superiore al metro, si nutre di roditori, grossi insetti, lucertole e piccoli uccelli.