Quotidiano.net - Germania, oltre 200 mila persone in piazza a Monaco contro l’AfD. In campo anche le 'Nonne contro l'estrema destra’

Roma, 8 febbraio 2025 - Una marea di manifestanti ha invasodi Baviera per protestareil partito didestra tedesco Alternativa per la(AfD).200, secondo la polizia locale, hanno preso parte alla dimostrazione che ha preso il via aalle 14. I manifestanti, riuniti sotto lo slogan "La democrazia ha bisogno di te", hanno respinto qualsiasi collaborazione incon l'AfD. A due settimane dalle elezioni nel Paese gli organizzatori della manifestazione 'è multicolore' sottolineano che tantevogliono dare "un segnale forte a favore della diversità, della dignità umana, della coesione e della democrazia" prima delle urne. Protesters take part in a demonstration against the far right at the Theresienwiese under the motto “Democracy needs you!” in Munich, on February 8, 2025.