Germania, la marcia dei 250mila contro l'AfD. Ma nei sondaggi l'estrema destra cresce ancora

Demokratie braucht dich, tradotto «la democrazia ha bisogno di te». È il motto intorno al quale si sono radunati oggi – sabato 8 febbraio – gli oltremanifestanti (320mila per gli organizzatori) al Theresienwiese, uno spazio pubblico a Monaco di Baviera, per protestaredi AfD in. Le richieste della piazza sono chiare: emarginare Alternative für Deutschland e garantire il cordone sanitario, ovvero escludere ogni collaborazione, sia pure simbolica, con l’ultra. «Se la democrazia viene attaccata dagli estremisti di, allora ha bisogno di tutti noi per difenderla», afferma uno degli organizzatori della protesta, che – rivolto alla folla, precisa: «Guardare questa piazza mi dà speranza; voi tutti lo dimostrate molto chiaramente: quando la nostra democrazia ha bisogno di noi, noi ci siamo!».