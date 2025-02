George Clooney debutta a Broadway | Sì sono nervoso

Leggi su .com

(Adnkronos) – A quarant'anni dal debutto a Hollywood,sta per esordire a. La star sarà sul palcoscenico di New York dal 12 marzo all'8 giugno: interpreterà Edward R. Murrow in "Good Night, And Good Luck". Lo spettacolo, scritto dall'attore e da Lisa Richwine e diretto dal regista Shri Navaratnam, è un adattamento .L'articolo: “Sì,” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.