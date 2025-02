Movieplayer.it - George Clooney debutta a Broadway: "Non recito a teatro da 40 anni, è terrificante"

La star premio Oscar è pronta a tornare sul palcoscenico e reciterà per la prima volta nel celebre distretto teatrale newyorchese. Dopo quasi quarant'di carriera divisi tra cinema e tv,debutterà sul prestigioso palcoscenico teatrale dinell'adattamento di Good Night, and Good Luck.interpreterà Edward R. Murrow, che nel film da lui diretto era interpretato da David Strathairn. La pièce sarà in scena a New York dal 12 marzo all'8 giugno. I timori diper il debutto anon recita adal 1986, diverso tempo prima del primo successo che conobbe con E.R. - Medici in prima linea. Nel corso della presentazione dello spettacolo,ha manifestato una certa ansia .