Inter, nessun allarme: Marotta non era al centro, il discorso è diL’Inter non è abituata alla sconfitta, figurarsi se consideri normale leccarsi tre ferite in un colpo solo, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che ora sarà durissima e il campionato resterà giudice principalestagione. L’Inter ha legittime ambizioni europee, è strutturata per andare in fondo anche in Champions “ma il mancato bis del titolo sarebbe una “macchia” che tutti vogliono evitare. E che, va da sé, potrebbe portare in futuro a qualche importante cambiamento. Al momento preoccupa il -3 senza più asterisco, ma non allarma poi troppo: la sirena dell’Sos non suonava forte come altre volte ieri nel centro sportivo.Beppe Marotta è spesso impegnato (come ieri) in meeting in sede e nella quotidianità non può più frequentare lacome un tempo: se fosse stato necessario un discorsetto motivazionale, non si sarebbe tirato indietro, ciò dimostra anche il modo poco traumatico in cui sia stato vissuto il post-Fiorentina.