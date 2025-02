Ilfattoquotidiano.it - Gaza, ostaggi israeliani in mostra sul palco poco prima del rilascio: i combattenti di Hamas li “intervistano” – Video

I tresono stati tenuti inper diversi minuti, affiancati dadiarmati e con il volto coperto, sulallestito dall’organizzazione a Deir Al-Balah, nel centro della Striscia didi essere consegnati alla Croce Rossa. Ohad Ben Ami, 56 anni, è stato il primo a essere portato fuori dal veicolo di, seguito da Eli Sharabi, 52 anni, e Or Levy, 34 anni. Mentre si trovavano in piedi sul, i tre – visibilmente pallidi e magri dopo 16 mesi di prigionia – sono stati costretti a rilasciare dichiarazioni di propaganda. Sullo sfondo, un grande cartello con scritte in arabo, ebraico e inglese che recitavano: “Noi siamo il diluvio, la guerra è il giorno dopo”, un apparente messaggio al presidente statunitense Donald Trump che questa settimana ha detto che gli Stati Uniti avrebbero preso il controllo didopo che i suoi residenti fossero stati mandati altrove, commenta il Times of Israel.