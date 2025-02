Quotidiano.net - Gaza, oggi quinto scambio tra ostaggi e prigionieri: chi sono i 3 israeliani rilasciati

Roma, 8 febbraio 2025 - Verranno liberatialtri tre, è ilda quando è scattata la tregua. Alle ore 9 (le 10 in Israele) scatterà la consegna del primoo alla Croce Rossa a Deir el-Balah, il centro dell'enclave palestinese sulla strada per Israele. In cambio, nelle prossime ore saranno183e detenuti palestinesi, tra cui 111 cittadini diarrestati nella Striscia in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023. Scambi precedenti hanno avuto luogo sia a Khan Yunis (a sud della Striscia) che nella città settentrionale di Jabalia, nella zona settentrionale di. L’Iran, intanto, condanna le sanzioni imposte da Trump alla Corte Penale Internazionale: “Garantiscono la totale impunità a Israele”. Aggiornamenti in diretta epa11881940 People wait to watch a live stream on a big screen reporting on the release of the three Israeli hostages Eli Sharabi, Or Levy and Ohad Ben Ami, to be transferred from Hamas to the Red Cross, in hostages square outside the Kirya military base in Tel Aviv, Israel, 08 February 2025.