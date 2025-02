Quotidiano.net - Gaza, oggi quinto scambio tra ostaggi e prigionieri: chi sono gli israeliani rilasciati

Roma, 8 febbraio 2025 - Verranno liberatialtri tre, è ilda quando è scattata la tregua. Alle ore 9 (le 10 in Israele) scatterà la consegna del primoo scatterà alla Croce Rossa a Deir el-Balah, il centro dell'enclave palestinese sulla strada per Israele. In cambio, nelle prossime ore saranno183e detenuti palestinesi, tra cui 111 cittadini diarrestati nella Striscia in seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023. Scambi precedenti hanno avuto luogo sia a Khan Yunis (a sud della Striscia) che nella città settentrionale di Jabalia, nella zona settentrionale di. Aggiornamenti in diretta