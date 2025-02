Lapresse.it - Gaza, oggi il rilascio di altri tre ostaggi israeliani

Mentre Israele e gli Usa di Donald Trump discutono piani per un trasferimento dei palestinesi di, Hamas ha annunciato i nomi dei prossimiche verranno liberati. Si tratta di 3 uomini, tutti e 3 civili, che saranno rilasciati nella giornata di sabato. Si tratta di Eli Sharabi di 52 anni, Ohad Ben Ami di 56 anni e Or Levy di 34 anni. In cambio, secondo Hamas, Israele dovrebbe liberare 183 detenuti palestinesi di cui 18 che stanno scontando condanne all’ergastolo, 54 che stanno scontando condanne lunghe e 111 che sono stati arrestati nella Striscia durante la guerra. IN AGGIORNAMENTOIsraele si prepara a rilasciare 183 detenuti palestinesiIl servizio carcerario israeliano si sta preparando a rilasciare i prigionieri di sicurezza palestinesi dalla prigione di Keziot nel Negev, secondo quanto riportato dai media ebraici.