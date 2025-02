Notizie.com - Gaza la guerra va avanti, ma si tratta: liberati 3 israeliani e 183 palestinesi

Lavasulla Striscia di, ma con degli aggiornamenti significativi che sembrano parlare di un’intesa tra le due parti con ostaggida una parte e dall’altra.lava, ma sie 183(ANSA) Notizie.comIl quinto scambio di prigionieri porterà alla liberazione di 3al posto di 183con il passaggio alla Croce Rossa. Hamas ha annunciato che saranno tre i civili rilasciati e cioè Eli Sharabi, Ohad Ben Ami e Or Levy. Questi sono stati fatti salire sul palcoscenico dai terroristi durante l’annuncio che è stato diffuso poi online. La firma del rilascio è avvenuta in presenza della Croce Rossa.Intanto l’aeronautica militare israeliana è al lavoro per definire l’accoglienza degli ostaggi come riportato dall’Idf in una nota ufficiale.